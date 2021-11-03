Dinamo Kiev-Barcelona maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev son dönemde eski başarılı günlerinden uzak görüntüler veren Barcelona'yı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, 70'te Barça'nın genç yıldızı Ansu Fati sahneye çıktı. 19 yaşındaki futbolcu attığı golle Mircea Lucescu'nun puan umutlarına darbeyi vurdu.
Barça 6, Kiev 1 puanda
Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca Katalan temsilcisi sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. İspanya'ya 3 puanla dönecek olan Barcelona puanını 6'ya yükseltirken, Kiev 1 puanda kaldı, dipte kaldı.