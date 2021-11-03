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Dinamo Kiev-Barcelona maç sonucu: 0-1

Son dönemde başarılı günlerinden uzak bir görüntü çizen Barcelona, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i tek golle geçti. Katalan devine zaferi getiren golü 19 yaşındaki yıldızı Ansu Fati attı.

03 Kasım 2021, Çarşamba 00:56 Son Güncelleme:
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Dinamo Kiev-Barcelona maç sonucu: 0-1

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev son dönemde eski başarılı günlerinden uzak görüntüler veren Barcelona'yı ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, 70'te Barça'nın genç yıldızı Ansu Fati sahneye çıktı. 19 yaşındaki futbolcu attığı golle Mircea Lucescu'nun puan umutlarına darbeyi vurdu.

Barça 6, Kiev 1 puanda

Karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca Katalan temsilcisi sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı. İspanya'ya 3 puanla dönecek olan Barcelona puanını 6'ya yükseltirken, Kiev 1 puanda kaldı, dipte kaldı. 


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