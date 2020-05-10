Dinamo Brest - Dinamo Minsk maç sonucu: 2 - 1

Belarus Premier Ligi'nin 8. haftasında Dinamo Brest sahasında Dinamo Minsk'i 2-1 mağlup etti. Sezona iyi başlayamayan iki takımdan geçen sezonun şampiyonu Dinamo Brest sahasında galip geldi ve puanını 13 yaptı.

Bu sonuçla konuk ekip Dinamo Minsk ise 9 puanla 13. sırada kaldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi, henüz 5. dakikada rakip oyuncu Brucic'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Dinamo Minsk, 24.dakikada Danilo ile durumu 1-1 yaptı. İkinci yarıda ev sahibi takım 51.dakikada Laptev ile öne geçti ve maçı 2-1 kazanmayı başardı.