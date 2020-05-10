Dinamo Brest - Dinamo Minsk (CANLI İZLE)

Belarus Premier Ligi'nin 8. haftasında Dinamo Brest, Dinamo Minsk'i konuk ediyor. 7 haftası geride kalan ligde iki takım da beklenen puanları alamadı. Ev sahibi Brest, topladığı 10 puanla 11. sırada yer alıyor. Konuk ekip Minsk ise 9 puanla 13. sırada.

2 maçlık mağlubiyet serisinin ardından geçen hafta kazanan Brest, evinde kazanıp üst sıralarla arasında puan farkını eritmenin peşinde. Geçen hafta evinde Slutsk'a kaybeden Minsk ise rakibini deplasmanda devirip bir nebze de olsa nefes almak istiyor.

Brestskiy'de oynanan mücadeleyi Amin Kurgheli yönetiyor. TSİ 20.00'de başlayan mücadeleye haberimiz üzerinden canlı bahis yapabilir ve skor ekranından mücadeleyi takip edebilirsiniz.