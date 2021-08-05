Dinamo Batumi - Sivasspor Canlı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Moldova temsilcisi Petrocub’u deplasmanda ve sahasında 1-0’lık skorlarla mağlup ederek 3. Tur biletini alan Sivasspor , Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi’ye konuk oluyor. Rıza Çalımbay yönetiminde Avrupa'da dikkat çeken bir performans sergileyen Yiğidolar, deplasmanda alacağı başarılı skorla 12 Ağustos'ta oynanacak rövanş maçına avantajla çıkmayı amaçlıyor.

Dinamo Batumi-Sivasspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Batum Stadı’nda bu akşam TSİ 19.00’da başlayacak Dinamo Batumi-Sivasspor mücadelesinde Bosna Hersekli hakem İrfan Peljto düdük çalacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Dinamo Batumi-Sivasspor maçı ile ilgili tüm detaylar anbean haberimizde olacak.

Dinamo Batumi-Sivasspor ilk 11'leri...

Dinamo Batumi: Kupatadze, Chabradze, Komakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Altunashvili, Mamuchashvili, Manjgaladze, Jigauri, Flamarion

Sivasspor: Ali Şaşal, Koray, Caner, Goutas, Uğur, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa, Kayode, Yatabare





Maç Başladı

6.dakikada Benjamin Teidi'nin ceza sahası dışından şutu farklı biçimde auta gitti

























Rıza Çalımbay: Kazanmak için buradayız

Teknik adamlık kariyerinde 19. kez Avrupa maçına çıkacak olan Rıza Çalımbay maçın oynanacağı Batum Arena'da basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli hoca, "Maçlar çok zor geçecek. İlk maçta turun biteceğini düşünmüyorum. Bunun neticesi Türkiye'de belli olacak. Avantaj yakalamak için her şeyi zorlayacağız" dedi. Nijeryalı golcü Kayode de, "İşimizi yapmaya geldik. Kazanmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Avrupa'daki gururumuz

Temsilcilerimiz son dönemde Avrupa'da büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, Sivasspor bizleri gururlandırdı. Avrupa sahnesinde Türk takımları son yıllarda sadece 7 galibiyet alırken, bu zaferlerin 3'ü Yiğido'dan geldi. Kırmızı-Beyazlılar bu akşam da seriyi devam ettirmeyi ve rövanş öncesinde avantajlı bir skorla Türkiye'ye dönmeyi hedefliyor. Öte yandan Avrupa'da 17. maçına çıkacak olan Yiğidolar, daha önceki 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik yaşadı.

8 eksikle Gürcistan'a gittiler

UEFA Konferans Ligi 3. ele turu ilk maçı öncesinde Kırmızı-Beyazlılar'da 8 eksik var. Sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Samba Camara, Erdoğan Yeşilyurt, Ahmet Oğuz, Isaac Cofie ve izinli olan Furkan Sağman, Pedro Henrique ile Max Gradel kadroya dahil edilmediler.