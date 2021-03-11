Dimitros Pelkas: Pazar günü sahadayım

Yıldız futbolcu, yaşadığı bu olayın ardından ilk kez konuştu. 27 yaşındaki futbolcu, “Olay anında sadece topa bakıyordum ve top benim kontrolümdeydi. Rakibin ise topa yöneldiğini düşünmüyorum. Sadece çarpışma anını hissettim. Sonraki birkaç dakikayı hatırlamıyorum. Daha sonra doktorumuz geldi ve ambulansa götürüldüm” ifadelerini kullandı.

‘Evimde olduğumu anladım’

Pelkas, yaşadığı bu sakatlık sonrası gördüğü desteği hayatı boyunca unutmayacağını söyledi. Yıldız oyuncu, “Takım arkadaşlarım, yöneticilerimiz, çalışanlar ve başkanımız yanımdaydı. Ertesi gün de tüm takım arkadaşlarım ve yöneticilerimiz yine arayıp durumumu sordu. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler. Burasının evim olduğunu bir kez daha anladım” dedi.

‘Taraftarlar harikaydı’

Yunan oyuncu, taraftarlar için ise, “Kesinlikle harikaydılar. Binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe Ailesi’ni mutlu etmeye devam edeceğim” yorumunu yaptı. Pelkas, şu anki durumuyla alakalı olarak, “Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı. Yarından (bugünden) sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum. Doktorla da görüştüm, pazar günü sahada olacağım” diye konuştu.





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