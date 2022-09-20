Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe 'de takımda düşünülmeyen isimler arasında yer alan Dimitris Pelkas, Hull City'e kiralandı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere'deki günleri hakkında Ada basınına açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin yeni transferi dikkat çeken ifadelere imza attı.

Türk iş insanının takımı Hull City'nin sezon başında kiralama bedeli olmadan kadrosuna dahil ettiği Dimitris Pelkas, Championship'te 3 müsabakada şans buldu. Yunanistan Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Güney Kıbrıs ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen 28 yaşındaki oyuncu Ada basınına konuştu.

Hull Live'da yer alan habere göre; Dimitris Pelkas, Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Ozan Tufan ile birlikte aynı kulüpe olmanın kendisi için çok güzel olduğuna değindi. Dimitris Pelkas, Ozan Tufan'la ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ozan'la birlikte olmak çok güzel. Eskiden Fenerbahçe'de birlikte oynuyorduk ve Hull City'de birbirimizi diğer oyunculardan biraz daha iyi tanıyoruz. Daha iyi olmak ve daha fazla adapte olabilmek için zamana ihtiyacımız var ve şimdi bu takıma çok şey vermemiz gerekiyor."

Ozan Tufan'la birlikte Championship'e uyum sağlamaları gerektiğini belirten Dimitrsi Pelkas, "Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulüpten geldik ama burası farklı bir lig ve uyum sağlamamız gerekiyor. Sabırla ve maç maç bakarak daha iyi şeyler göreceğiz" diye konuştu.

Transfer süreci ve İngiltere'deki hayatına değinen Dimitris Pelkas, "Önceki kulübümle anlaşma biraz uzun zaman aldı ama sonunda buradayım, burada olmaktan mutluyum. Güzel, farklı ve daha önce oynadığım ülkelerden farklı bir zihniyet var. Hull, sevdiğim sakin bir şehir çünkü dışarı çıkmayı çok seven birisi değilim. Evde dinlenmeyi ve futboluma konsantre olmayı seviyorum" açıklamasını yaptı.

Championship'te oyun temposunun yüksek olduğunu dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Maçlar çok daha akıcı ilerliyor, hakem çok fazla düdük çalmıyor ve oyunu akışına bırakıyorlar. Her zaman kolay serbest vuruşlar vermiyorlar ve ayrıca benim için VAR'ın Championship'te olmaması çok önemli. Süper Lig 'deki gibi diğer bazı liglerde VAR'da çok zaman kaybediliyor. Şimdiye kadar gördüğüm kadarıyla tempo daha yüksek ve tabi ki daha formda olmak istiyorum ve bunu yaptığımda da takıma çok şey verebilmeyi istiyorum" dedi.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Dimitris Pelkas'ın güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

ŞOTA VE ACUN BİR GÖRÜŞME YAPTI

Hull City'nin Swansea City deplasmanında 3-0 kaybettiği maçın hemen ardından teknik direktör Şota Arveladze istifasını sundu. Hull Live'da yer alan habere göre Şota Arveladze ve Acun Ilıcalı, Swansea maçının hemen ardından bir görüşme yaptı. Bu görüşmede Şota Arveladze'nin Ilıcalı'ya istifasını sunduğu iddia edildi.

Haberde Acun Ilıcalı'nın Şota Arveladze'ye bir şans daha tanıyacağı belirtildi. Hull City'nin bir sonraki maçı olan Luton Town karşılaşmasında da yedek kulübesinde Şota Arveladze'nin beklendiği fakat kötü bir sonuçta Gürcü teknik adamın işine son verileceği ifade edildi.

(Skorer)