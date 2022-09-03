Fenerbahçe 'den ayrılarak, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'ye transfer olan Dimitris Pelkas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Sarı-Lacivertli ekibe veda etti.

Yunan futbolcu paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Unutulmaz anlarla dolu iki inanılmaz yıl oldu. Sevginizin ve desteğinizin benim için ne anlama geldiğini tarif etmeye bile çalışamam. Fenerbahçe, benim için her zaman önemli bir bölüm olacak. Bu bir veda değil. Tekrar görüşmek üzere."

Pelkas'ın paylaşımı şu şekilde:

2 sene önce gelmişti

2020 yılında teknik Direktör Erol Bulut döneminde PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas, İlk sezonunda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmiş, 34 maçta 8 gol ve 8 asistle sezona damga vurmuştu.

Jesus ile forma şansı bulamadı

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye geri dönmesinin ardından Pelkas'ın da performansında düşüş başlamış, Yunun futbolcu 2021/22 sezonunda 33 maçta sadece 5 gol atabilmişti. Bu sezon ise Jorge jesus'un takımın başına geçmesiyle birlikte Pelkas transferi öncesi formasına hasret kalmıştı.

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