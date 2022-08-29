Dimitris Pelkas sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak

Dimitris Pelkas, 1 yıllığına Championship ekiplerinden Hull City’e kiralandı.

İngiltere’ye giden 28 yaşındaki oyuncu, yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.

28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2023’te bitecek sözleşmesinde 1 yıl kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.

Hull City, Fenerbahçe’den daha önce Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan’ı da kadrosuna katmıştı.

2.2 milyon Euro’ya Paok’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

(NTV Spor)