Dimitris Pelkas sağlık kontrolünden geçip imzayı atacak
Fenerbahçe’de beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Dimitris Pelkas, 1 yıllığına Championship ekiplerinden Hull City’e kiralandı. İngiltere’ye giden 28 yaşındaki oyuncu, yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.
Dimitris Pelkas, 1 yıllığına Championship ekiplerinden Hull City’e kiralandı.
İngiltere’ye giden 28 yaşındaki oyuncu, yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.
28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2023’te bitecek sözleşmesinde 1 yıl kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.
Hull City, Fenerbahçe’den daha önce Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan’ı da kadrosuna katmıştı.
2.2 milyon Euro’ya Paok’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
(NTV Spor)