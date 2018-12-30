Ara transfer için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Yunan 10 numara Dimitrios Pelkas'la anlaşmak üzere... İstanbul'a gelen 25 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'deki Real Madrid maçını Ülker Spor Salonu'nda izledi. Ayrıca maç sırasında salondan paylaşım yapan Pelkas Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı. Peki, Dimitris Pelkas kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor? İşte oyuncu hakkında bilinmeyenler...

Dimitris Pelkas kimdir?

26 Ekim 1993 Yunanistan doğumlu Pelkas 1.75 boyunda ve On numara oynuyor. 25 yaşındaki futbolcu ayrıca sağ ve sol kanat oynayabiliyor. Pelkas'ın kulübü ile 2021 yılı haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Paok alt yapısında yetişen Pelkas 2012-2013 yılında ilk kez A Takım forması giymeye başladı. Pelkas bir sezon sonra Apollon Kalamarias takımına kiralık olarak gitti ve burada 17 maçta 7 gol atma başarısı gösterdi. Genç oyuncu 2014-2015 sezonunu Portekiz ekibi Vitoria Setubal'de kiralık geçirdikten sonra 2015-2016 sezonunda yeniden Paok döndü. On numara o sezon 49 maçta 9 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

İstikrarlı performansı ile dikkat çeken Pelkas 2016-2017 yılında 26 maçta 7 gol, 2017-2018 sezonunda 37 maçta 12 gol ve bu sezon çıktığı 27 maçta 3 gol atmayı başardı.

12 kez Yunanistan Milli Takım forması da giyen Dimitris Pelkas'ın güncel piyasa değeri 4 milyon Euro...



