Dimitris Pelkas: Dengeli bir maç oldu

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 6. ve son hafta maçında Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Sahadan 1-1'lik beraberlik ile ayrılan Fenerbahçe'de maçın ardından Dimitris Pelkas açıklamalarda bulundu.

Pelkas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Dengeli bir maç olduğunu söyleyebilirim. İyi seviyedeki bir takımla oynadık. Bundesliga, Avrupa’nın en yüksek seviye liglerinden biri. Şimdi, Konferans Ligi'nde devam edeceğiz."

"3 kulvarda mücadele edeceğiz, her kulvara olan hazırlığımıza ayrı ayrı devam edeceğiz. Maç maç gideceğiz ve bu kulvarda neler olacağını sonra göreceğiz."



