Fenerbahçe Beko rüzgarı sürüyor! Yeni sezona Yunan basketbol koçu Dimitris Itoudis'le anlaşarak başlayan sarı lacivertliler gösterdikleri harika performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış durumda.

ŞOK EDEN AYRILIKLAR YAŞANDI

Geçtiğimiz sezon biter bitmez takımın vazgeçilmezleri; Nando De Colo, Achille Polonara ve Jan Vesely isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe Beko büyük güç kaybedeceği düşünülürken, Yunan Koç Dimitris Itoudis yönetiminde bu sezon adeta fırtına gibi esiyor.

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TÜM KULVARLARDA LİDER

Bu sezon Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta 9 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, Euroleague'de de 12 maçta 10 galibiyetle iki ligde de liderliğini devam ettiriyor.





Fenerbahçe Beko dün gece Euroleague'de Alba Berlin'e konuk oldu. Baştan sona üstün bir oyun oynayan sarı lacivertliler sahadan 104-75 gibi farklı bir skorla galip geldi. Sakatlıktan geri dönen Guduric'in müthiş performansı galibiyette büyük etken oldu.

EUROLEGUE REKORU

Fenerbahçe Beko, tek bir EuroLeague maçında sekiz farklı oyuncusu çift haneli sayı üreten ilk takım oldu ve bu alanda Euroleague rekorunu kırdı.

Sarı lacivertli ekibin müthiş galibiyetini yazarımız Gökhan German köşesine taşıdı;









Lider gibi oynadı - Gökhan German

Fenerbahçe Beko, Wilbekın'ın sakatlığı sonrası oynadığı ilk maçta Real Madrid karşısında çok kötü bir performans sergilemişti. Ama o maçta forma giymeyen Marko Guduriç bu kez sahadaydı. Topa yön veren oyunculara bir kişi daha eklenmişti. Bu bile büyük fark yarattı. Fenerbahçe Beko maça her ne kadar bu iki yönlendirici Calathes ve Guduriç'in yaptığı 7, toplamda da 11 top kaybı ile başlasa da öyle iyi savunma yaptı, kusursuza yakın şut attı ki Alba'nin işi daha ilk yarıda bitti.









Devreyi 54-35 önde bitiren Sarı- Lacivertliler, 3. çeyrekte farkı 34 sayıya kadar çıkarıp adeta şov yaparak görkemli bir zafere imza attı. Real yenilgisi sonrası takım bu maça çok iyi hazırlanmış. Rakipte Koumadje ve Olinde'nin oynamayacağı son anda belli oldu belki ama dünkü Fenerbahçe Beko karşısında değil tam kadro Alba Berlin, kimse duramazdı. Edwards, Wilbekın'ın yokluğunda 13 sayı ve 8 asitlik performans sergileyip Euroleague oyuncusu olma yolunda önemli bir adım attı. En önemlisi kariyeri boyunca yapmadığı savunma gayretini burada göstermeye başlamasıydı.





Olağanüstü...

Hastalıktan dönen Guduriç 13 sayı ve 6 asistle müthiş katkı verdi. 8 oyuncunun çift haneli skor üretmesi, 27 gibi olağanüstü asist sayısı, fark çok büyük olmasına rağmen 40 dakika boyunca aynı konsantrasyonla yapılan savunma görkemli galibiyeti getirdi. Jekiri de yavaş yavaş işin içine giriyor. Bjelica nasıl dönecek belli değil. Ama o da katkı verirse Fenerbahçe Beko'nun bu galibiyet yüzdesi ile normal sezonu ilk 4 içinde bitirmesi büyük bir olasılık olarak görünüyor...