Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'le karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelenin uzatma devresinde iki koç hakemin kararına tepki gösterdi. Öte yandan lacivert-beyazlılarda Will Cluyburn'ün rekoru mağlubiyeti engelleyemedi.





Dev müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Fenerbahçe taraftarları Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta tribünleri tamamen doldurdu. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis maça Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes-Davis ve Motley ilk 5'iyle başladı.

LARKIN GERİ DÖNDÜ

Anadolu Efes'te Shane Larkin uzun süre sonra yeniden formasına kavuştu. Lacivert-beyazlılarda sezon başında sakatlanan yıldız oyuncu, Fenerbahçe Beko mücadelesine benchte başladı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın maç öncesi "10 dakika oynayabilir" mesajını verdiği Shane Larkin maçın sonuna kadar sahanın değişilmez isimleri arasında yer aldı.





TOP KAYIPLARI MOLA ALDIRDI

Anadolu Efes için mücadele oldukça kötü başladı. Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes karşısında ilk 4 dakikayı 11-4 üstün geçirdi. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman oyuncularının üst üste yaptığı top kayıplarının ardından mola aldı. Anadolu Efes, kenardan gelen Shane Larkin'in sorumluluk almasıyla farkı eritti ancak çeyreği 24-23 geride kapattı.

ATAMAN SERT ÇIKTI

Müsabakanın ikinci çeyreğinde 26-25 öne geçmeyi başaran Anadolu Efes daha sonra istediği oyunu sahaya yansıtamadı. Fenerbahçe ikinci periyotta bulduğu üç sayılık isabetlerle farkı açmayı başardı. Sarı-lacivertliler devreyi 50-40 üstün tamamladı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ilk yarının son saniyelerinde yaşanan bir pozisyon nedeniyle maçın hakemi Aytuğ Tekli'ye tepki gösterdi. Ataman ve Tekli bir süre konuştuktan sonra ikili tünele hareketlendi. Fenerbahçe taraftarları, Ergin Ataman'ın bu tepkisini ıslıkladı.





F.BAHÇE FARKI AÇTI

Fenerbahçe Beko maçın üçüncü çeyreğinde rakibi karşısında iç saha avantajını fazlasıyla kullandı. Sarı-lacivertliler, Motley ve Calathes'in etkili oyunu sonrası rakibi karşısında farkı açtı. Sarı lacivertliler son çeyreğe 71-54 önde girdi. Sarı-lacivertliler son çeyreğe 17 sayılık avantajla başladı.

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1.1 SANİYE KALA SAHNEDE

Anadolu Efes maçın son periyoduna oldukça etkili başladı. Lacivert-beyazlılar deplasmanda oynadığı maçta rakibi karşısında 2 dakikadan kısa bir sürede 8-0'lık bir seri yakaladı. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis farkın 9'a inmesinin ardından mola aldı.

Will Clyburn ile ilerleyen dakikalarda da rakibi karşısında üstünlük kuran Anadolu Efes bitime 2.47 kala farkı 5 sayıya kadar indirdi. Karşılaşmanın son 20 saniyesine Fenerbahçe Beko 78-76 üstün girdi. Pierre bitime 4 saniye kala kendisine yapılan faulden doğan serbest atışlardan ilkini kaçırdı, ikincisini attı. Will Clyburn derbide normal sürenin bitimine 1.1 saniye kala bulduğu üç sayılık isabetle maçı uzatmaya götürdü.





ITOUDIS VE ATAMAN ÇILDIRDI

Maçın uzatma devresinde Fenerbahçe Beko etkili oynadı. Sarı-lacivertliler son 2 dakikaya 88-83 üstün girdi. Bu sırada bir pozisyonda hakemler arasında anlaşmazlık yaşandı. Ergin Ataman, 'challenge' hakkı kalmamasına rağmen hakeme itirazlarda bulundu. Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis hakeme 'challenge hakkı yok' işareti yaptı. Maçın hakemleri aralarında konuştuktan sonra pozisyonu izledi ancak karar değişmedi. Karşılaşmanın son bölümünde rakibi karşısında hata yapmayan Fenerbahçe Beko maçı 93-90 galip tamamladı.

MÜTHİŞ ÇABA YETMEDİ

Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley ve Dyshawn Pierre 23 sayı üreterek sarı-lacivertlilerin en skorer isimleri oldu. Anadolu Efes'te 39 sayı atan ve 13 ribaund alan Will Clyburn'ün kariyer rekoru, mağlubiyeti engelleyemedi. Will Cluyburn daha önce 34 sayılık kariyer rekorunu da CSKA Moskova forması giyerken Fenerbahçe Beko'ya karşı yapmıştı.



