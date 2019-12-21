Dimitris Itoudis: 'Sonuna kadar savaşmayı başardık'

Turkish Airlines EuroLeague'in 15. maç döneminde CSKA Moskova, deplasmanda karşılaştığı temsilcimiz Anadolu Efes'i 81-80 mağlup etti.

CSKA Moskova'nın koçu Dimitris Itoudis, 8 maçtan bu yana kaybetmeyen rakiplerine karşı önemli bir galibiyet aldıklarını aktardı.

Anadolu Efes karşısında zor bir maç oynadıklarını vurgulayan Itoudis, "Takımımı galibiyet için tebrik ediyorum. Sonuna kadar savaşmayı başardık. Geri gelmeyi başardığımız bir maç oldu. Özellikle hücumda neyi, ne zaman ve nasıl yapmamız gerektiğini oyuncularımın anladığını düşünüyorum. Uzun süredir kaybetmeyen Anadolu Efes’e karşı oynadık. Böyle bir takıma karşı sahaya çıktık. Üstüne koyarak ilerleyen ve kadrosunu koruyan bir takıma karşı oynadık. Galip geldiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.

EuroLeague'de çift maç haftasını geride bıraktıklarını ifade eden Yunan başantrenör, "Neredeyse NBA'in maç temposuyla aynı noktadayız. Oyuncularıma, ellerinden gelen her şeyi verdikleri için teşekkür ediyorum. Taraftara da bu güzel atmosferi oluşturdukları için teşekkür ediyorum. Bazı hatalar yaptık ama oyuncularım bunu telafi etti. Maç boyunca oyun planımıza sadık kalarak ve doğru kararlar alarak maçı sürdürmeyi başardılar." değerlendirmesinde bulundu.