Dimitris Itoudis: Son çeyrekte 27 sayı yememiz pahalıya patladı

EuroLeague'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımına 92-88 yenildi. Kanarya, üçüncü çeyreği 68-65 önde bitirse de final periyodunda etkili bir performans sergileyen Virtus Segafredo Bologna, mücadeleden 92-88 galip ayrıldı. Son 4 maçını kaybeden Fenerbahçe Beko ise 6. yenilgisini yaşadı.

Maçın ardından Fenerbahçe Beko'nun koçu Dimitris Itoudis, “Maç her ne kadar harika savunduğumuz ve Shengelia’nın topu kaybettiği pozisyondan sonra farklı şekilde bitebilecek olsaydı da oradan fayda sağlayamadık. Olay her zaman son pozisyon değildir. Son çeyrekte 27 sayı yememiz bizim için pahalıya patladı" ifadelerini kullandı.