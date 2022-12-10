Dimitris Itoudis: Reaksiyon gösterdik

Fenerbahçe Beko, EuroLeauge’deki 10. maçında ALBA Berlin deplasmanına çıktı. Sarı Lacivertliler, son Real Madrid yenilgisi sonrası Alman rakibine karşı adeta patlama yaşadı. Itoudis’in öğrencileri, baştan sona domine ettiği maçı 104-75 gibi farklı bir skorla kazanarak liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Dimitris Itoudis, oyuncularını tebrik etti.

Yunan coach, “Geçen haftaki (Real Madrid) mağlubiyetinden sonra takımım iyi reaksiyon gösterdi. Savunmada iyi iş çıkarttık, ribauntları domine ettik, topu paylaştık ve çok asist yaptık. Tek kötü taraf, 22 top kaybımızın olmasıydı. Daha az kayıp yapsak, bu performansımızla 30 üzeri asistle maçı bitirebilirdik” ifadelerini kullandı. Başarılı çalıştırıcı, top kayıplarının nedeni olarak da rakibin maçın başındaki agresif savunmasını gösterdi.

‘Berlin inatçı bir takım’

Dimitris Itoudis, 8 oyuncusunun çift haneli rakamlara ulaşmasıyla ilgili olarak, “Sonuçta bu bir sinerji sporu. Bir şeyleri paylaşmak gerekiyor. Topu paylaştığımızda bir yerlerde avantaj buluruz. Devre arasında çift haneli farkla önde olsak da üçüncü periyotta o bölümü geride bırakıp devam etmemiz gerekiyordu. Çünkü Alba Berlin inatçı bir takım. Taraftarlarımıza da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bize evimizde oynuyor gibi hissettirdikleri için onlara teşekkür ediyorum” dedi. Fenerbahçe Beko yarın ligde Türk Telekom ile oynadıktan sonra salı günü EuroLeague’de Olympiakos deplasmanına çıkacak.