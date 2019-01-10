Dimitris Itoudis: Oyunun kontrolünü elimizde bulundurarak kazandık

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. maç döneminde temsilcimiz Darüşşafaka Tekfen’i 80-65 mağlup eden CSKA Moskova'da başantrenör Dimitris Itoudis, maç boyunca iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

10 Ocak 2019, Perşembe 01:58
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Dimitris Itoudis: Oyunun kontrolünü elimizde bulundurarak kazandık

CSKA Moskova, İstanbul'da konuk olduğu Darüşşafaka Tekfen'i 80-65 mağlup etti ve 13. galibiyetini aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, maç boyunca iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Savunmada iyi oynadıklarını vurgulayan Itoudis, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Zorlu bir deplasmanda maç boyunca oyunun kontrolünü elimizde bulundurarak kazandık. Rakibimizi hücum ribauntlarında durdurduk. Zor şutlarda isabetler bulduk. Zor pozisyonlarda boşlukları bulmakta başarılıydık." yorumunu yaptı.

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