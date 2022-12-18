Dimitris Itoudis: Oyuncular sihirbaz değiller

EuroLeague'de uzun süre liderlik koltuğunda yenilgisiz olarak oturan Fenerbahçe Beko, bu sezon ilk kez üst üste 2 yenilgi aldı. Kadroda birçok eksiği bulunan Sarı-Lacivertliler, Yunanistan deplasmanında Olympiacos'a (94-67) farklı bir skorla yenilirken sahasında ağırladığı Baskonia'ya da 76-70 kaybetti.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan koç Dimitris Itoudis: "Kaçan serbest atışlar ve boş şutlar nedeniyle üstünlüğü alamadık. Maçı sadece 70 sayıyla tamamladık, bu tablonun ortaya çıkmasında elbette Wilbekin ve Motley’nin yoklukları etkili oldu. Sonuç farklı olabilirdi ama geri gelmek için çok büyük bir efor sarf edildi ve enerji düşüşü yaşandı. EuroLeague çok uzun bir maraton. Hep birlikte ve sağlıklı olduğumuzda neler olduğunu görebiliyoruz. Oyuncular sihirbaz değiller, her zaman sahada sihir yapamıyorlar" ifadelerini kullandı.