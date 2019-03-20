Dimitris Itoudis: 'Maçı pota altında kazandık'

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde konuk olduğu temsilcimiz Anadolu Efes'i 80-78 mağlup eden CSKA Moskova'nın başantrenörü Dimitris Itoudis, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sahada takımların seviyesinin konuştuğunu ifade eden Itoudis, "Takımımı tebrik ediyorum. 7-0’lık serinin ardından ele aldığımız maça tanıklık ettik. Oyunda liderliği bu andan itibaren aldık. Anadolu Efes çok kaliteli bir ekip. Çok iyi atışlar yaparak geri geldiler. Farkın bir önemi yok, bir şekilde geri gelmeyi başardılar. Biz de üçlüklerde en iyi günümüzde değildik. Bu atışlarda çok hata yaptık." diye konuştu.

Dimitris Itoudis, oyun kurucularının mücadelede etkili bir oyun ortaya koyduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Pota altında yüzde 70’lik bir başarımız var. Buna da Anadolu Efes izin verdi. Biz de hücum şeklini bu şekilde sahaya yansıttık. Maçı pota altında kazandık. Salonda harika bir atmosfer vardı. Taraftarlar gerçekten muhteşemdi. Ancak kazanmayı başardık."