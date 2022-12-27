Dimitris Itoudis: Gerekli reaksiyonu gösterdik, sağlam durduk

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında konuk ettiği Anadolu Efes'i uzatma bölümü sonucunda 93-90 mağlup ederek 10. galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna konuşan Fenerbahçe Beko Başantrenörü Dimitris Itoudis, "Oyunculaırmı tebrik ediyorum. Tüm kredi onlara." dedi ve ekledi:

'Oyuncular gerekli reaksiyonu gösterdi'

"Baştan sona kontrollüydük. Mutlaka kazanmamız gereken çok önemli bir maçtı psikolojik açıdan iyi olmamız adına. Neredeyse üç çeyrek boyunca kontrol bizdeydi, +20 sayılık performans gösterdik ama üçüncü çeyrekte büyük hatalar yaptık, Clyburn’e izin verdik, üst üste üç sayılar oldu ve Anadolu Efes’in geri gelmesini sağladık. Serbest atışlarda, atışlarımızda hep maçın içindeydik, avantaj bizdeydi. Oyuncular gerekli reaksiyonu gösterdiler ve sağlam durarak taraftarlarımızın önünde bu maçı kazanmayı başardılar."







