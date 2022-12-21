Dimitris Itoudis: 'Galibiyetler almaya başlamalıyız'

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de 15. maçına çıkacak. Sarı lacivertli ekip, oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 4 mağlubiyet ile THY EuroLeague'de liderliğini koruyor. Fenerbahçe Beko'nun son haftalarda aldığı kötü sonuçlar dikkat çekerken, başantrenör Dimitris Itoudis Partizan maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu.





Ev sahibi ekip, eski koçları Zeljko Obradovic'in takımı Partizan'ı ağırlayacak. Sarı lacivertlilerin eski başantrenörü Obradovic, Fenerbahçe camiasında sevilen isimlerden.

Obradovic'in sevilmesinin en temel sebeplerinden biri alınan güzel sonuçlar ve tabii ki kazanılan EuroLeague şampiyonluğu. Ayrıca Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis ile Panathinaikos'ta beraber çalışmıştı. Yunan başantrenör, Panathinaikos'ta Zeljko Obradovic'in yardımcılığını üstlenmişti.

Partizan maçı öncesi Dimitris Itoudis'in açıklamaları: “Şu anda kötü bir durumdayız. Maalesef son birkaç maçta istediğimiz seviyede bir performans ortaya koyamıyoruz. Performansımızı tekrar bu organizasyonun gerektirdiği düzeye çekebilmeli ve birkaç hafta önce olduğu gibi mücadele edebilmeliyiz. Karşımızda fiziksel olarak güçlü, atlet ve hem hücumda hem de savunmada etkili bir takım olacak. Buraya motive bir şekilde geleceklerini biliyoruz. Son olarak EuroLeague’de Anadolu Efes’i mağlup ettiler. Ve biz de ne yazık ki tüm maçlarımızı kaybettik. Bu nedenle tekrar galibiyetler almaya başlamamız gerekiyor." dedi.