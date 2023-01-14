Dimitris Itoudis: Daha iyi oynuyoruz

Euroleague'de 5 maçlık mağlubiyet serisi sonrası çıkış arayan Fenerbahçe Beko, çift maçlı haftaya denk gelmişti. Yorucu virajı, lehine çevirmeyi başaran Sarı-Lacivertliler önce Panathianikos'u deplasmanda ardından da evinde ağırladığı Bayern Münih'i yenerek 2'de 2 yaptı, mağlubiyet serisini de sonlandırdı. 19. maçta 12. galibiyetini alan sıralamada basamak atlayan coach Dimitris Itoudis şunları söyledi: “Çift maç haftasını ikide ikiyle kapattık.Üst üste aldığımız yenilgilerin ardından bir dönüm noktası yakalamış olabiliriz, geçtiğimiz haftalara kıyasla daha iyi oynuyoruz. Jekiri, Bjelica, Tarık ve İsmet’i saymazsak uzun süre sonra neredeyse tam kadro idman yapma imkanımız oldu. EuroLeague maratonundaki yolumuza devam edeceğiz, bizim için çok değerli bir galibiyet oldu".

'İnanmaya devam ettikleri takdirde sorun yok'

Itoudis ayrıca,"Sonuç olarak şu an içerisinde bulunduğumuz sürece inanan oyuncularımız var, oyuncular bu sürece inanmaya devam ettikleri takdirde bir sorun yok. Kazandığımız ve kaybettiğimiz günler olacaktır, kimse sonsuza dek yenilmez kalamaz. Eğer son bölümde neden kötü oynadığımızı ve 20’lere kadar çıkan farkın nasıl 4’e indiğini en iyi şekilde analiz edersek sorunlarımızı çözebiliriz. Oyuncular sadece sahadaki hallerinden ibaret değiller. Bazı isimler süre almadılar ama idmanlarda çok iyi çalışıyorlar. Ve Euroleague'de oynamadılar ama pazar günü lig maçında oynayacaklar” diye konuştu.