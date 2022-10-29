Dimitris Itoudis: 'Çok iyi bir takıma karşı oynadık'

Anadolu Efes'i 88-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Dimitris Itoudis maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

“İlk olarak takımı ve tüm oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Maça biraz yavaş başladık ve çok kolay sayılar bulamadık. Hatta rakibimiz ilk çeyrekte 27 sayı üretti. Ama bundan sonrası güzel bir fark oldu, öne geçtik ve ilk yarıda hep maçın içinde kaldık. Güzel şutları kullandık, ribaund savaşını biz kazanmayı başardık. Avrupa şampiyonuna karşı oynadık. Çok müthiş bir koçları var, önemli eksikleri de vardı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Mutluyuz. Henüz 1 aylık bir takımız. Öğrenecek çok şeyimiz, eklenecek çok şey var, hem savunma hem de hücum açısından. Ama umutluyuz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularımı egoları da kenara koyarak 1 aylık süreçte gösterdikleri karakter ve katkı için tebrik ediyorum.”



