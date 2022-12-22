Fenerbahçe ‘nin efsanevi çalıştırıcı Zeljko Obradovic, bu karşılaşma vesilesiyle Ataşehir’e geri dönecek. Bununla birlikte, Fenerbahçe’nin yeni koçu Dimitris Itoudis, Obradovic‘in eski öğrencisi.





Böylesine derin anlamlar barındıran bir karşılaşma öncesinde Dimitris Itoudis açıklamalarda bulundu. Sportal‘e konuşan başarılı çalıştırıcı, ilk olarak sakat oyuncuların durumundan bahsetti: “Sakatlık sorunları devam ediyor, ancak bazı oyuncular antrenmanlara başladı. Scottie Wilbekin ve Johnathan Motley idmanlara başladı. Kostas Antetokounmpo takıma dahil oldu. Bunların hepsi bir süreç. Sakatlanan bir oyuncu, parkeye döndüğü zaman hemen form tutamaz. Fakat onları antrenmanda gördüğümde, bir ay önceki sağlıklı hallerinden daha iyilerdi.”

Partizan maçlarını izleme fırsatı bulamadığını söyleyen Itoudis, rakibin fizikselliğine dikkat çekti: “Partizan’ı ve Zeljko’yu senin kadar takip edemiyorum. Partizan, tutkulu ve modern basketbol oynayan bir takım. Hem enine hem boyuna geniş bir kadroya sahipler. Son zamanlardaki gidişatımız sebebiyle yeniden başlama ihtiyacı duyuyoruz. Sorun yaşayabiliriz ama eskiden oynadığımız seviyede oynamıyoruz. Önümüzde deneyimli oyunculara sahip ciddi bir rakip var. İyi performanslarımıza geri dönebilmek adına bizim için çok önemli bir adım.”

Karşılaşmanın duygusal boyutuna değinen Itoudis, son düdük çalıp her şey bittiğinde Obradovic ile yemeğe çıkacaklarını ekledi: “Bence kulüp onun için olması gerektiği gibi bir şeyler hazırlıyor. Büyük bir alkış, yaptığı her şey için bir hediye ve takdir. Duygusal olacak ve öyle de olmalı. Detayları bilmiyorum ama bu kulübe katkı sağlayan önemli bir çalıştırıcı için güzel bir karşılama bekleniyor.”

“Sanırım bu duygusal kısmı çoktan geçtik. Duygular her zaman mevcut. Zeljko’yu hem antrenör hem de bir insan olarak tekrar göreceğim için mutluyum. Partizan’ı seviyor. Hepimiz Partizan’ın onun için ne anlama geldiğini biliyoruz. Ayrıca Zeljko’nun benim için ne anlama geldiğini de biliyoruz. Maç başladığında ikimiz de galibiyete odaklı olacağız. Ancak maçtan sonra akşam yemeğine gideceğiz.”





Itoudis, her iki tarafın da rakibe aşina olduğunu, bu durumda maç hazırlığının önem kazandığını dile getirdi: “Zeljko Obradovic’in oyununa aşinayım, çünkü 13 yıl boyunca birlikte çalıştık. Keza Zeljko da Fenerbahçe’nin oyununun belli kısımlarına aşina. Fakat burada önemli olan, maça hazırlanmak için ne kadar zamanınızın olduğu. Ne bizim ne de onların bu maç için fazla zamanı yoktu. Sakat oyuncuları nasıl daha iyi duruma getireceğimi düşünüyorum. Perşembe günü son antrenmanda nasıl olacaklarını göreceğiz. Değişen birçok ayrıntı var. Zeljko, ben ve diğer meslektaşlarımız, oyunun bize getirdiklerine göre takımımızı yönlendiriyoruz. A planınızı hazırlarsınız ama bazı meslektaşlarınızın B veya C planı vardır. Oyunu okumak, hissetmek ve oyunculara yardımcı olabilecek bazı şeyleri nasıl ekleyeceğinizi bilmek önemlidir.”

Başarılı koç, bu maçın yalnızca isimler üzerinden okunmasından memnun değil. Itoudis, her iki çalıştırıcının da kulüp için sahada olduğunu belirtti: “Bu maçın, Zeljko ile benim aramda bir maç olduğunu söylemeyi seviyorsunuz. Fakat bu maç Partizan ile Fenerbahçe arasında oynanıyor. Böyle bir istatistiğin olduğunu bile bilmiyordum. Bir galibiyet fazla veya bir galibiyet az almak önemli değil. Ben sadece Partizan karşısında Fenerbahçe’nin kazanmasını istiyorum. İkimiz de takımlarımıza yardımcı olmak için her şeyi yapacağız.”(Eurohoops)