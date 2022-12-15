Dimitris Itoudis'li Fenerbahçe Beko, sezona müthiş başlayarak sporseverlere keyifli mücadeleler izletmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Turkish Airlines EuroLeague'de oynadığı on üç maçta on galibiyet ve üç mağlubiyet ile mücadelesine devam ediyor. Yarın oynanacak Cazoo Baskonia karşılaşması öncesi Yunan başantrenör Dimitris Itoudis önemli açıklamalarda bulundu.





'Cazoo Baskonia, Anadolu Efes’i harika bir geri dönüşün ardından yendiler'

Zorlu bir rakibe karşı yoğun bir mücadele sergilenmesi gerektiğinin altını çizen başarılı başantrenör Dimitris Itoudis, “Savunmada ve hücumda çok agresif olan bir takımla karşılaşacağız. Hem uzunlarda hem de kısalarda çok dengeli bir kadroya sahipler. Harika şutörleri sayesinde üç sayı çizgisinin gerisinden önemli ölçüde skor üretebiliyorlar. Son olarak Anadolu Efes’i harika bir geri dönüşün ardından yendiler.

Genel olarak çok uzun, tecrübeli bir kadroya ve iyi bir oyun planına sahipler. Bu, bizim için çok önemli bir maç. Geri dönüş karşılaşması, özellikle de son performansımızdan sonra. Olympiacos’a karşı çok kötü oynadık. Bunun sonrasında reaksiyon göstermeli ve taraftarlarımızın önünde kendimizi bulabilmeliyiz. Savaşmalı ve yoğun bir mücadele göstermeliyiz.” dedi.