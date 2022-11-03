Dimitris Itoudis: 'Barcelona harika basketbol oynuyor'

Başantrenör Dimitris Itoudis, “Çok tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Barcelona üst üste Final Four organizasyonuna katılmayı başarmış, harika basketbol oynayan ve çok tecrübeli bir ekip. Hem yaptıkları takviyelerle hem de sahip oldukları takım kimyasıyla bu sezon da büyümeye devam ediyorlar. Özellikle son dönemde savunmada ve hücumda takım olarak gelişim gösterdiler. Önümüzde çok zorlu bir görev olacak ancak bunun için gerekli motivasyona sahibiz. Biz her karşılaşmadan dersler çıkarmaya ve bu sayede gelişmeye çalışıyoruz. Şimdi de bu çekişmeli ligde çok zorlu bir ders daha bizi bekliyor ve bunun için hazır olacağız” ifadelerini kullandı.