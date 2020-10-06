Dimitrios Pelkas yorumu: Modern bir 10 numara

Pelkas, sahada hem top ayağındayken hem topsuzken sürekli hareket halinde. Forvet arkasında serbest rolde oynamayı sever, önündeki oyuncuya destek sağlar. Ancak Pelkas, top rakipteyken de savunma görevlerini aksatmadan yerine getirir. Rakip stoperlere presi ilk yapan oyuncu olduğunu görebilirsiniz. Pelkas’ın modern bir 10 numara olduğunu söyleyebilirim. Kariyerinin bir döneminde kanat olarak da oynadı. Burada ortalama üzeri bir performans sergilese de favori bölgesi kanat değil. Teknik anlamda doğuştan yetenekli. Top ayağındayken hızlı bir oyuncu.”

‘Mental olarak gelişti’

“Pelkas’ın zayıf yönlerinden biri, doğru kararı verme konusunda her zaman başarılı değil. Mental anlamda ise özellikle geçen sezon çok gelişti. PAOK’un kaptanlığını yaptı ve bu durum, 12 yaşından beri kulüpte olan yerel bir oyuncu için büyük bir olaydı. Milli takıma sürekli davet edilse de düzenli olarak oynamıyor. Eğer adaptasyon sorunu yaşamazsa, Fenerbahçe için çok iyi bir takviye olabilir.”







