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Dimitrios Pelkas: Konuşmak yerine daha çok çalışmamız gerekiyor

Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Aralık 2021, Çarşamba 22:42 Son Güncelleme:
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Dimitrios Pelkas: Konuşmak yerine daha çok çalışmamız gerekiyor

Süper Lig 'in 18. haftasında Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe 'de Dimitrios Pelkas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Çok fazla konuşmak istemediğini dile getiren Pelkas, daha çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Dimitrios Pelkas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çok fazla konuşmak istemiyorum. Bugün iyi değildik, bizler açısından utanç verici. 9 kişi rakibimizi yenemedik. Konuşmak yerine daha çok çalışmamız gerekiyor. Daha çok odaklanmalıyız."

"Türkiye'nin en iyi takımındayız, bunu bilerek hareket etmeliyiz. Durumu değiştirmek için %100'den daha fazlasını sahaya yansıtmamız gerekiyor."

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