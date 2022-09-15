Dimitrios Pelkas: Görev almaya hazırım

Fenerbahçe 'den, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'e kiralanan Dimitrios Pelkas transferi ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kaplanlar'da olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren 28 yaşındaki oyuncu, "Sonunda Hull City'ye geldim. Zor bir dönemdeyiz. Bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Önümüzde çok uzun bir sezon var. Eğer hoca beni oynatırsa cumartesi günü oynayacağımız maçta görev almaya hazırım. Tabii ki bu kararı teknik direktörümüz verecek. Onun kararlarına saygı duyuyorum. Oynamaya ve bu takıma yardım etmeye hazırım" dedi.

'İngiltere'de tempo daha yüksek'

İngiliz futbolundan da bahseden tecrübeli futbolcu, "İngiltere'de tempo ve yoğunluğun diğer liglere oranla daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Üst üste üç maç kaybettik. Bu iyi bir şey değil. Daha fazla mücadele etmeli ve hocamızın söylediklerini uygulamalıyız" ifadelerini kullandı.

Milli takıma çağrıldı

Öte yandan Pelkas, Trabzonspor 'dan vatandaşları Anastasios Bakasetas ve Manoel Siopis'le birlikte Yunanistan Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağırıldı. Yunanistan, Uluslar Ligi'nde Kıbrıs ve Kuzey İrlanda ile kozlarını paylaşacak.

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