Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, 32 puanla 2. sıraya yükseldi. Takımının 2. golünü atan Dimitrios Pelkas, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi çok sevdiğinin altını çizen Yunan yıldız, "Ben burada çok mutluyum, takımımı çok seviyorum, çok bağlıyım. Her gün daha iyisini gerçekleştirmeye çalışıyorum idmanlarda. En önemli şey takımıma yardımcı olmak benim için." dedi ve ekledi:

'Golü kardeşim ve babama hediye ediyorum'

"İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarıda daha iyi olduğumuz söyleyebilirim. Genelde oyunu kontrol ettik, ikinci yarıda çok pozisyon da vermedik. Galibiyete seviniyorum ama oyunumuzu geliştirmeliyiz. Kardeşim ve babamın ad günü bugün, golü onlara hediye ediyorum. Ben futbol oynamayı, bu oyunu çok seviyorum. Hocam beni savunmada da görevlendire en önemlisi takıma yardımcı olmak benim için. Ben oynamak istiyorum, mantalitem her zaman takıma yardımcı olmaktır."







