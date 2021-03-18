Dimitrios Pelkas: Derbide savaşan bir Fenerbahçe sahada olacak

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi hazırlıkları sürüyor. Bugün gerçekleştirilen idman öncesi yıldız futbolcu Dimitrios Pelkas basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Pelkas'ın açıklamaları:

"Sezon başından beri evimizde kötü sonuçlar alıyoruz ama kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz."

"Yunanistan'a göre burada herkes birbirini yenebiliyor. Bu yönden bu ligi daha çok seviyorum. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Şu an evimizde oynuyoruz diyoruz ama taraftar olmadığı için tam olarak öyle değil."





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Taraftara söz verdi

"Beşiktaş'ı yenebileceğimizi biliyoruz. Saha içerisinde ve dışarısında da birlikte hareket etmeliyiz. Taraftarımıza söz veriyorum, saha içinde savaşan ve birlikte hareket eden bir Fenerbahçe olacak. Bunu görecek herkes."

"Zaman zaman şanssızlıklar yaşıyoruz. Direkten dönen toplarımız var. Futbolda bu var ama umarım Beşiktaş maçında şans bizimle olur."

Şampiyonluk açıklaması

"Şampiyonluk için her zaman inancımız var. Kazanabileceğimiz çok fazla puan var. Beşiktaş'ın da oynayacağı maçlar var. Bizim inancımız sonsuz. Mağlubiyetten sonra aramızda da konuştuk. Özellikle böyle zamanlarda birlik olmalıyız ve kenetlenmeliyiz."









"Buraya geleli 5 ay oldu. Benimle beraber çok fazla yeni oyuncu katıldı. Bazen bu kadar kısa süre içerisinde mükemmel bir kimya oluşturmanız zor olabilir. Kimyayı sağlamak için daha çok çalışmalıyız."

'Bazen ağaca değil, ormana bakmak gerekir'

“Farklı liglerde oynadım. Buradaki lig biraz daha farklı ve zor çünkü herkes birbirine kaybedebiliyor. Neyin ne olacağı belirsiz. Fenerbahçe’deyim, burada çok fazla yeni oyuncu olduğunu bir kez daha belirtmek isterim. Ben buraya geleli 5 ay oldu. Benimle beraber de çok fazla oyuncu katıldı. Bazen bu kısa süre içerisinde mükemmel bir kimya oluşturmanız zor olabilir. Hedefimiz, şampiyonluk ve kimyayı sağlamak için daha fazla çalışmak durumundayız. Bizde bir söz vardır: Bazen ağaca değil, ormana bakmak gerekir. Yani bir şeye değil bütüne odaklanmak gerekiyor. Şu anda tabii ki de şansımız var. Eski takımımdan örnek vermek istiyorum. Orada da bu tip değişiklikler olmuştu, yeni hoca ve oyuncular gelmişti. Bu bana göre iyi bir çözüm değil. Bir plana sadık kalmak ve bu planı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Hedefe bu şekilde odaklanmalıyız."







