Fenerbahçe ’den Hull City’ye kiralanan Dimitrios Pelkas, Hull Live’a açıklamalarda bulundu. Yunan oyuncu, “Ozan Tufan’la birlikte Fenerbahçe gibi çok büyük bir kulüpten geldik. Burası farklı bir lig ve uyum sağlamamız gerekiyor. Sabırla, her maç bizden daha iyi şeyler göreceksiniz” dedi.

Pelkas, “Buraya gelmem biraz uzadı. İki kulüp arasındaki görüşmeler uzun zaman aldı ama sonunda buradayım. Hull, sevdiğim, sakin bir şehir. Championship’te maçlar daha akıcı geçiyor. Kolay faul çalınmıyor. VAR’ın olmaması önemli. Türkiye’de VAR nedeniyle çok zaman kaybediliyor” diye konuştu.







