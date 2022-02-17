Fenerbahçe , UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Sahadan 3-2'lik mağlubiyet ile ayrılan Sarı-Lacivertli ekipte mücadelenin ardından Dimitrios Pelkas açıklamalarda bulundu.

Deplasman golü kuralının kalktığının altını çizen Pelkas, Çekya'da turu geçebileceklerini dile getirdi.

Dimitrios Pelkas'ın açıklamaları şu şekilde:

"Deplasman golü kalktı. Çekya'da savaşacağız. Turu geçebiliriz. Elimizden geleni yaparak turu geçmek istiyoruz. Takım olarak galip gelmeliyiz, o mantaliteyi sahaya koymamız gerekiyor. Giresunspor maçından sonra aynı şekilde devam etmek istedik ama başaramadık. Ligde, sıradaki maçımızda galibiyetle devam etmemiz gerekiyor."



