Dimitrios Pelkas: Biz yakaladıklarımızı atsak farklı olabilirdi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında Fenerbahçe , konuk ettiği Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a 3-0 kaybetti. Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitrios Pelkas, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

'Yolumuza devam etmemız gerekiyor'

Maçın başında kontrolün kendilerinde olduğunu ancak yaptıkları bireysel bir hatayla yenik duruma düştüklerini anlatan Pelkas, "İlk golden sonra denedik, iyi savaştık ama golü bulamadık. Maçın en önemi anı, yakaladığımız birkaç pozisyon ve özellikle benim direkten dönen topumdu. Futbol böyle bir oyun, bazen şans da gerekiyor. Biz yakaladıklarımızı atsak farklı olabilirdi. Yolumuza devam etmemız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

1,5 ay boyunca takımla olmadığını ve performansının düşmesinin normal olduğunu vurgulayan Pelkas, şunları kaydetti:

"Sezona çok hazır bir şekilde başladıktan sonra sakatlık kötü oldu. Adım adım kondisyonumu yakalayacağımı düşünüyorum. Uzun süre sonra ilk defa 90 dakika oynadım ve bu kolay değil. Biz aileyiz, aile olarak savaşıyoruz. Fırsat gelince elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Bugünü unutup, zorluklardan birlikte çıkmalıyız. Pozisyon üretiyoruz ama bunları değerlendiremiyoruz. Bunu şanssızlık olarak görüyorum. Bitiricilikte sabırlı ve konsantre olmamız gerekiyor."





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