Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu’da sürdürüyor. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde Çaykur Rizespor’un Yunanistan Ligi takımı PAOK'tan 3 yıllığına renklerine kattığı savunma oyuncusu Dimitrios Chatziisaias açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecinin zorlu geçtiğini belirten Chatziisaias, “Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transfer sürecim biraz zorlu geçti. Hem Rizespor çok uğraştı hem de kulübüm beni bırakmamaya çalıştı ama sonuçta transferim gerçekleşti. Kişisel olarak hedeflerim var. Takım olarak da hedeflerimiz var. Umarım bu sezonu iyi geçiririz. Hem kendim hem de takımım adına Avrupa’ya gidebiliriz diye düşünüyorum” dedi.

Süper Lig’in Yunanistan liginin üstünde bir lig olduğunu kaydeden Chatziisaias, “Gelmeden önce Rizespor hakkında bilgi edindim. Tabii ki tarihi olan bir takım. Buraya da gelmeyi çok istedim. Süper Lig’le ilgili herkes çok şey biliyor. Çok büyük takımlar var. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gibi büyük takımların olduğu lige geldim. Bence Yunanistan liginin seviyesinin bir üstü. Ben de hedefleri olan bir futbolcuyum. İlk defa da Yunanistan’ın dışına çıktım. O yüzden çok heyecanlıyım ve çok istekliyim” ifadelerini kullandı.

Chatziisaias, taraftarların kendisine destek olduğunu ifade ederek, “Taraftarlar geldiğim andan itibaren sosyal medyadan “hoş geldin” dediler. Çok güzel destek oldular. Bu desteklerinin devam etmesini istiyorum. Umarım onları mutlu ederiz” şeklinde konuştu.