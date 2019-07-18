Dimension Data, Team NTT oluyor
Güney Afrika ekibi Dimension Data, 2020 sezonunda Team NTT adını alacak. Takımın ana sponsoru olan Güney Afrikalı firma Dimension Data, bünyesinde yer aldığı gelir açısından dünyadaki üçüncü büyük telekomünikasyon şirketi olan Japon firma Nippon Telgraf ve Telefon’un adını alıyor.
2010 yılında NTT’nin bünyesine aldığı Dimension Data şirketi, yeni bir yapılanma söz konusu olmadığından sadece isim değişikliği yaşayacak. Firmanın isim değişikliğinden ana sponsoru olduğu World Tour ekibi de etkilenecek.
Bu açıklama ile birlikte iki yeni ismin de takıma katıldığı duyuruldu. U23 Strade Bianche şampiyonu ve U23 İtalya Ulusal Zamana Karşı Şampiyonu Matteo Sobrero ve Tour de Limpopo ve GP la Torre gibi yarışlarda galibiyetleri bulunan 20 yaşındaki Samuele Battistella’nın Dimension Data’nın U23 alt yapı geliştirme ekibine alındığı açıklandı.
(Cyclist)