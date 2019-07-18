Dimension Data, Team NTT oluyor

2010 yılında NTT’nin bünyesine aldığı Dimension Data şirketi, yeni bir yapılanma söz konusu olmadığından sadece isim değişikliği yaşayacak. Firmanın isim değişikliğinden ana sponsoru olduğu World Tour ekibi de etkilenecek.

Bu açıklama ile birlikte iki yeni ismin de takıma katıldığı duyuruldu. U23 Strade Bianche şampiyonu ve U23 İtalya Ulusal Zamana Karşı Şampiyonu Matteo Sobrero ve Tour de Limpopo ve GP la Torre gibi yarışlarda galibiyetleri bulunan 20 yaşındaki Samuele Battistella’nın Dimension Data’nın U23 alt yapı geliştirme ekibine alındığı açıklandı.

(Cyclist)