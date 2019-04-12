Tacikistan’ı olimpiyat oyunlarında dört kez temsil eden ve 2016 Rio Olimpiyatları’nda ülkesine ilk altın madalyayı kazandıran Dilşad Nazarov, kamp için Antalya’yı tercih etti.

Ülkesinin 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından önce, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) adına yarışan Özbekistan asıllı Andrey Abduvaliyev’i örnek alarak çekiç atma sporuna başlayan Dilşad Nazarov (36), 2004 Atina, 2008 Pekin, 2012 Londra ve 2016 Rio Olimpiyatları’na katılmayı başardı.

2016 Rio’daki yarışmada 78,68 metrelik atışıyla 34 yaşında ülkesine olimpiyatlardaki ilk altın madalya kazandıran Nazarov, aynı zamanda Tacikistan Atletizm Federasyonu Başkanlığı görevini de yürütüyor.

Nazarov, Katar’ın başkenti Doha’da 27 Eylül-6 Ekim tarihlerinde yapılacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi çalışmalarını Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün Zeytinköy tesislerinde sürdürüyor.

"Çok şükür olimpiyat şampiyonu olmayı başardım"

Tacik olimpiyat şampiyonu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1992 Barcelona Olimpiyatları’nda çekiç atmada şampiyon olan Özbek Andrey Abduvaliyev’den etikilendiğini ve çekiç atma sporuna başladığını söyledi.

Tacik sporcu, iddialı atletlerin olimpiyatlara iyi bir şekilde hazırlandığını, kendisinin de 2016 Rio Olimpiyatları’na altın madalya hedefiyle geldiğini ifade ederek, "Çok şükür olimpiyat şampiyonu olmayı başardım." dedi.

Tokyo’da hedef yine altın

Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyat oyunları öncesinde kamp için Antalya’ya geldiğini dile getiren Nazarov, şöyle konuştu:

"Antalya’da çok iyi antrenman koşulları var. Buraya gelen diğer ülkelerin başarılı sporcularıyla antrenman yapma fırsatım oluyor. Bu kampta da Ukrayna, Özbekistan ve Belarus’tan gelen sporcularla birlikte antrenman yapıyorum. Birlikte antrenman yapmak, başarılı olmak için iyi bir seçim. Burada yapacağım hazırlıklarla 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bir altın madalya daha kazanabilirim"

Doha’da 21-24 Nisan tarihlerinde yapılacak 23. Asya Atletizm Şampiyonası’na Antalya’dan gideceğini belirten Nazarov, bu şampiyonada belli bir hedefinin olmadığını, aynı yerde yapılacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası öncesinde genel koşullara bakmak istediğini ifade etti.

ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ-HAKAN YELDAN