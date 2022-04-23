Dünya Boks Şampiyonası'nda bu akşam 'Çingene Kral' lakaplı Tyson Fury, ağırsıklet kemerini Britanyalı rakibi Dillian Whyte'a karşı koruma savaşı verecek. Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak ve binlerce seyircinin izleyeceği dev maç öncesi Fury'nin rakibi Dillian Whyte'ın hayat hikayesi gündeme geldi.

BABASI GÖZLERİNİN ÖNÜNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Henüz iki yaşındayken, annesi hem fakirlikten hem de eşinin uyguladığı şiddetten dolayı Jamaika'dan ayrılıp İngiltere'ye kaçtı. Bu süreçte babasının gözlerinin önünde boğazının kesilerek öldürüldüğünü gören Whyte'ı annesi 12 yaşındaki İngiltere'ye yanına aldırdı.

13 YAŞINDA BABA OLDU, 12 TANE ÇOCUĞU VAR!

Britanya'ya giden Whyte'ın çilesi burada da bitmedi. Henüz 13 yaşındayken baba olan ve şimdilerde tam 12 çocuğu bulunan dev boksör, İngiltere'nin baba olan en genç insanlarından biri olarak tarihe geçti.

BİR KEZ SİLAHLA, 3 KEZ BIÇAKLA YARALANDI

İngiltere'de katıldığı çete savaşlarında bacağından silahla vurulan Dillian Whyte, ayrıca bu çete kavgalarında 3 kere de bıçaklandı fakat hayatta kalmayı başardı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU İÇİN FURY'NİN KARŞISINDA

Tüm yaşadığı zorluklara rağmen başarılı bir boksör haline gelen Whyte, Cumartesi akşamı (23 Nisan) dünya şampiyonu Tyson Fury'nin karşısına ağırsıklet unvan kemeri için çıkacak.

KAZANIRSA 31 MİLYON STERLİN KAZANACAK

Eğer Dillian Whyte müsabakayı kazanıp dünya şampiyonu olursa 31 milyon sterlinlik ödülün sahibi olacak.

Milliyet