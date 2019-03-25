Diyarbakır’da yaşayan Dilek ve Bilgin Erol kardeşler, geçtiğimiz ocak ayında Antalya’da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda büyük başarılara imza attı. Şampiyonada kendi alanlarında birinci ve ikinci olan Erol kardeşlerin şimdiki hedefi, Nisan ayında Bosna Hersek’te yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde ikamet eden 20 yaşındaki Dilek Erol, 25 yaşındaki ağabeyi Bilgin Erol ile birlikte omuz omuza vererek kick boksta büyük imzalar attı. Milli Takımda da yer alan ikili Ocak 2019’da Antalya’da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’ndan birincilik ve ikincilik ile döndü. Erol kardeşler şimdilerde önümüzdeki nisan ayında Bosna Hersek’te yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonası’nda Türkiye'yi temsil etmek için gün sayıyor.

"Zayıflamak için bu spora başladım"

Yaklaşık 11 yıldır dövüş sporu ile ilgilendiğini belirten Bilgin Erol, ilk olarak kilo vermek için kick boks yaptığını söyledi. Müsabakalara katılmanın aklının ucundan bile geçmediğini kaydeden Bilgin Erol, "Hocalarımın vasıtasıyla katıldım. Başarı elde ettiğimden dolayı müsabakalara hala katılıyorum, aynı şekilde kız kardeşimi de spora yönlendirdim. Kız kardeşimin sert bir yapısı olduğundan dolayı başarabileceğine inandım. O da Türkiye şampiyonlukları elde etti. Ben 2014-2016 yılları arasında 3 yıl milli takımda yer aldım. O tarihten beri de uluslararası müsabakalarda ülkemizi temsil ediyorum. 2019 yılı ocak ayının ilk haftası Antalya’da yapılan Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi oldum. Tekrar aynı şampiyonada 2’nci branş olarak girdiğim kategoride Türkiye 3’üncüsü oldum ve geçen hafta Türkiye Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye 2’ncisi oldum. Bu şekilde milli takım unsurunda haneme iyi puanlar yazdırdım. Ben ve kardeşimin amacı Bosna Hersek’te yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonası’na katılmak ve orada ilimiz ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Diyarbakır’da spor anlamında gençlerimiz baya yetenekli, tabi bunun yönlendirilmesi ve destek çıkılması gerekiyor. Birçok kişi kick boksun hala ne olduğunu bilmiyor, tanıştıktan sonra çok iyi başarılar elde ediyor. Başarılı milli sporculara maddi ve manevi yönden destek çıkılması gerekiyor. Şampiyonalara kendi imkanlarımızla gidiyoruz, hepimiz sıkıntılar çekiyoruz, bu yönden sporcuya destek çıkılmasını istiyoruz" dedi.

"Ağabeyim sayesinde başladım"

Yaklaşık 7 yıldır kick boks yaptığını ve ağabeyi vasıtasıyla bu spora başladığını kaydeden Dilek Erol ise, sert yapısı nedeni ile ağabeyinin kendisini kick boksa yönlendirdiğini dile getirdi. Dilek Erol, "Onunla beraber yıllardır müsabakalara katılıyoruz. İlk başladığım zamanlar spora gelmek istemiyordum, ağabeyim beni biraz zorla getirdi. İlk yılımda Türkiye Şampiyonası'na katıldım, orada Türkiye 2’ncisi oldum ve bu sporda başarabileceğime inandım. Kaldığım yerden spora devam ederek kendi isteğimle geliyordum. O günden sonra 2017 yılında milli takıma girdim, birçok Türkiye derecesi elde ettim, 2 defa Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa Kupası'nda şampiyon oldum, nisan ayında milli takımı temsilen turnuvaya katılacağım. En son ocak ayının ilk haftasında Antalya’da Türkiye şampiyonası vardı, orada Türkiye şampiyonu oldum. Kariyerime büyük bir başarı ekledim. Bosna Hersek’te yapılacak olan Dünya Şampiyonası için haneme çok güzel puanlar yazdırdım. Diyarbakır denince akla kötü şeyler geliyor ama biz güzel yanlarını yansıtıyoruz. Diyarbakır’daki gençler batıdakilere göre spor açısında çok yetenekli, ama burada imkanlarımız yok. Batıdaki sporcuların imkanı daha çok ama bize burada destek olacak kimse yok. Biz kendi imkanlarımızla maçlara gidiyoruz. Gittiğimiz maçlar baya bütçeli, kişi başı bin 500 lira gidiyor ama iki kişi katılıyoruz, bu parayı nasıl bulacağız diye düşününce zorluk çekiyoruz. Belediye ve iş adamlarından destek istiyoruz. Bu müsabakalara çıkmamızda yardımcı olan Berivan Ay ve Can Erdem hocalarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İHA