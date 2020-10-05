Dilaver Mutlu: Son dakikada bir fırsat geldi ama kullanamadık

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Balıkesirspor'a konuk olan Menemenspor, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, her iki taraf için de çok önemli bir müsabaka oynadıklarını dile getirdi.

Balıkesirspor deplasmanında 3 puan alabilmek için çok iyi hazırlandıklarını aktaran Mutlu, "Kazanmak istiyorduk. Oyunun geneline baktığınız zaman iki taraf da açık oynadı. İki taraf da çok pozisyon buldu ve kaçırdı. Beraberlik ya da atan galip maçı gibiydi. Son dakikada bir fırsat geldi ama penaltıyı kullanamadık. Penaltı da kaçabilir. Atsaydık maçın normali olacaktı ama olmadı. Artık milli arayı iyi değerlendirip, diğer maçlarımıza hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.