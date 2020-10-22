TFF 1. Lig’de Bursaspor’u 2-1 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Menemenspor’un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Son dakika golüyle de olsa kazanmak güzel." dedi. Mutlu, maçta sonra katıldığı basın toplantısında, iyi oynamalarına rağmen bunu sonuca yansıtamadıklarını kaydetti. Bursaspor karşısında kazanarak iyi oyunlarının karşılığını 3 puanla aldıklarını belirten Mutlu, şöyle konuştu:

"Bu galibiyet takımımız adına çok motive edici oldu. İnşallah bundan sonraki haftalarda galibiyet serilerini veya kaybetmeme serilerini yakalayıp daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Takımımızın oyunundan memnunuz. Son dakika golüyle de olsa kazanmak güzel."