Dilaver Mutlu: Rakibin önemini bilerek hazırlandık

TFF 1. Lig’in ilk haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u 2-0 yenen Menemenspor’da teknik sorumlu Dilaver Mutlu, "İlk maçı kazanıp moral bulduk." dedi. Mutlu, maçın ardından katıldığı basın toplantısında, ligin ilk maçlarının her zaman zor olduğunu ancak sahadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un geçen sezon Süper Lig ’de mücadele ettiğini hatırlatan Mutlu, "Rakibin önemini bilerek hazırlandık. Biz genç bir ekibiz. Yeni oyuncularımızı kazanmaya çalışıyoruz. İlk maçı kazanıp moral bulduk. Bundan sonra daha iyi oynayıp kazanmak istiyoruz." diye konuştu.