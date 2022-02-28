Dilaver Mutlu: 'Önemli bir avantajı kaybettik'

Spor Toto 1. Lig’in 27. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, açıklamalarda bulundu.

Mutlu, "Bugün önemli bir avantajı kaybettik. Kazanmak isterdik. Bu sezon sahamızda ikinci kez bir maç kaybettik. Kazansak alttaki takımlarla puan farkını hem korumuş hem de açmış olacaktık ama olmadı. Futbolda bunlar var maalesef. Şimdi artık hedefimiz Samsunspor maçından puan ya da puanlar çıkarıp burada kaybettiğimiz avantajı yeniden elde etmek olacak" şeklinde konuştu.

İZMİR (İHA)