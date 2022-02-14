Dilaver Mutlu: Mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Manisa Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Menemenspor'da teknik sorumlu Dilaver Mutlu, 90 dakikanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi mücadele ettiklerini belirten Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

''Manisa takımı kendi sahasında kaybetmeyen bir takım. Hem oyuncu kalitesi hem de son haftalarda çıkışlarıyla iyi bir ekip olduğunu biliyorduk. İyi bir maç oldu. Oyunun ilk yarısında 2-3 tane çalıştığımız pozisyonları yakaladık, son final paslarını iyi yapamadık. Bu final paslarını iyi yapabilseydik ilk yarıda gol de bulabilirdik. İkinci yarıya kötü başladık. Manisa da gol buldu. Maçı bırakmadık. Geçen hafta Adanaspor maçını kazanmıştık, bugün de o galibiyeti devam ettirmek için mücadelemizi sonuna kadar sürdürdük. Son dakikalarda golü de bulduk. Dışarıda Manisa’ya karşı kazanamıyorsan kaybetmemek de iyi bir skor. 1 puan aldık. Bundan sonraki hedefimiz Çarşamba günü oynayacağımız Ankaragücü maçı olacak. İnşallah o maçı da kazanarak devam etmek istiyoruz''