Dilaver Mutlu: Menemenspor olarak iyi bir sezon geçirdik

TFF 1. Lig’de 2019-2020 sezonu son hafta müsabakasında Altınordu ile 1-1 berabere kalan Ekol Göz Menemenspor’un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Menemenspor’un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig’de kalması, biraz da yukarılarda derece yapması kulübümüz açısından başarı." dedi. Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, seyir zevki güzel bir müsabakanın geride kaldığını, iki takımın da genç oyuncularla mücadele ettiğini söyledi.

Skorun maçın gidişatını yansıttığını kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

"İki takım için de birer puan oldu. Bizim için önemli olan son maçı en azından kaybetmeden bitirmekti. Kazanmak istiyorduk ama kazanamadığımız yerde kaybetmemek de en azından önemli. İyi bir sezon geçirdik. Ligi yarın oynanacak maçlara göre dokuzunculukla on birincilik arasında bitireceğiz. Menemenspor’un ilk defa çıktığı TFF 1. Lig’de kalması, biraz da yukarılarda derece yapması kulübümüz açısından başarı."