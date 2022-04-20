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Dilaver Mutlu: Kazanmak istediğimiz müsabakadan beraberlikle ayrıldık

Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 1-1 berabere kaldıkları Kocaelispor maçının ardından yaptığı açıklamada kazanmak istedikleri maçtan bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

20 Nisan 2022, Çarşamba 21:28 Son Güncelleme:
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Dilaver Mutlu: Kazanmak istediğimiz müsabakadan beraberlikle ayrıldık

Spor Toto 1. Lig’in 33. hafta maçında Menemenspor, konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlui açıklamalarda bulundu.

Dilaver Mutlu, “Kazanmak istediğimiz müsabakadan beraberlikle ayrıldık. İyi bir müsabaka oynadık, iyi mücadele ettik. Son saniyede bulduğumuz pozisyonu değerlendirsek maçı lehimize çevirecektik. Sonuçta birer puanla ayrılık. Hedefimiz önümüzdeki haftaki Keçiörengücü maçı” dedi.

İHA

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