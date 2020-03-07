Dilaver Mutlu: Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz

TFF 1. Lig'de 26. hafta mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor, İzmir derbisinde konuk ettiği Altay ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, "Seyir zevki güzel ve çekişmeli bir maç izledik. Kazanmak istiyorduk, uzun zamandır kazanamıyorduk. Son saniyede yakaladığımız pozisyonu atabilseydik belki maçı da kazanmıştık. Kazanamıyorsanız kaybetmeyeceksiniz. Neticesinde iki İzmir takımının mücadelesi güzel oldu. Hafta içinde çalıştığımız taktikleri oyuncularım çok iyi uyguladı. Hatta golü de çalıştığımız şekilde duran toptan attık. Bu saatten sonra İstanbul'da oynayacağımız maça hazırlık yaparak puan kaybını orada telafi etmek istiyoruz" dedi.