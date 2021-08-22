MENÜ

Dilaver Mutlu: "Futbolda atamayana atarlar"

Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu da maçın zor geçeceğini bildiklerini dile getirdi.

22 Ağustos 2021, Pazar 20:17 Son Güncelleme:
- A +
Dilaver Mutlu: 'Futbolda atamayana atarlar'

Mutlu, rakiplerini hafta içi analiz ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Rakibimize gole kadar net pozisyon vermeden maçı tamamladık. Bir pozisyon verdik, o da gol oldu. Bandırmaspor'un çok deneyimli oyuncuları var. Biz genç bir ekibiz, daha yeni kuruluyoruz. Yeni oyuncularımız var. 21 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Net elde ettiğimiz pozisyonu atabilseydik maçı kazanabilirdik. Futbolda atamayana atarlar, biz pozisyonu değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. Bandırmaspor'u kutluyoruz, inşallah eksikliklerimiz tamamlayarak Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz."

AA

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...