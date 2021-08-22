Dilaver Mutlu: 'Futbolda atamayana atarlar'

Mutlu, rakiplerini hafta içi analiz ettiklerini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Rakibimize gole kadar net pozisyon vermeden maçı tamamladık. Bir pozisyon verdik, o da gol oldu. Bandırmaspor'un çok deneyimli oyuncuları var. Biz genç bir ekibiz, daha yeni kuruluyoruz. Yeni oyuncularımız var. 21 yaş ortalamasıyla oynuyoruz. Net elde ettiğimiz pozisyonu atabilseydik maçı kazanabilirdik. Futbolda atamayana atarlar, biz pozisyonu değerlendiremedik, rakibimiz değerlendirdi. Bandırmaspor'u kutluyoruz, inşallah eksikliklerimiz tamamlayarak Ümraniyespor maçını kazanmak istiyoruz."

AA