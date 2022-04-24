Dilaver Mutlu: “Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk”

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında konuk olduğu Ankara Keçiörengücü’ne 1-0 mağlup olan Menemenspor’da maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Sorumlu Dilaver Mutlu, “Zor bir deplasman maçıydı. Buraya gelirken puan ya da puanlar almak istiyorduk. Rakibimizle hem aramızdaki puan farkını kapatmak veya en kötü bir puanlık farkı tutmak istiyorduk. Olmadı, kaybettik. İçeride iki tane maçımız var. Öncelikle Tuzlaspor maçını kazanarak tekrar üst tarafa doğru çıkmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

İHA