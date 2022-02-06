Dilaver Mutlu: Bu galibiyete ihtiyacımız vardı

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Adanaspor’u 2-1 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün son derece zor bir maç oynadık. Adanaspor bu ligin hem oyuncu kalitesi hem de oyun olarak çok iyi takımlarından bir tanesi. Son haftalarda da iyi bir çıkışları vardı. Biz de en son geçen hafta Ümraniyespor maçında iyi oynamış ancak kaybetmiştik. Bu maça da iyi hazırlanmıştık. İyi bir maç oldu ve bu galibiyete de ihtiyacımız vardı; 8 haftadır kazanamıyorduk. İç sahada iyi oynuyorduk ve bugün de iyi oyunun neticesini aldık. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Şimdi hedefimiz Manisa FK maçı"