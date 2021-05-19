Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu ve Meltem Hocaoğlu finale yükseldi

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ilk gün sabah seansında tatamiye çıkan milli sporcular Dilara Bozan, Ali Sofuoğlu ve Meltem Hocaoğlu Akyol finale yükseldi.

Kadınlar kumite 68 kiloda Meltem, elde ettiği puanlarla olimpiyat kotasını aldı ve Tokyo 2020’de mücadele edecek beşinci karateci oldu.

Sofuoğlu’ndan 4. final

47 ülkeden 513 sporcunun katıldığı şampiyonada erkekler katada Ali Sofuoğlu, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste dördüncü kez finale çıktı.

Sofuoğlu altın madalya için İspanyol Damian Quintero ile mücadele edecek.

Kadınlar katada Dilara Bozan da Porec’te kariyerinde ikinci kez finale yükseldi.

Bozan, altın madalya için İspanyol Jaime Sandra Sanchez ile karşılaşacak.

AA